Seit 1955 gibt es den Vychodil in Graz © Jürgen Fuchs

Er ist eine Institution in Graz - "der Vychodil", das gleichnamige Fahrradgeschäft in der Elisabethinergasse. Nun musste Inhaber Franz Vychodil zwar keine Vollbremsung hinlegen, aber eine wohl schmerzhafte Weichenstellung: Denn wie der Kreditorenschutzverband 1870 am Dienstag meldet, wurde über Vychodils Vermögen beim Grazer Landesgericht "ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet". Der Betrieb soll aber bestehen bleiben.