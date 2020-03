Facebook

1,5 Millionen Euro fließen in die Sanierung des Lendplatzes © Ballguide/Nicholas Martin

Die einen halten Ausschau nach dem schönsten Vogerlsalat, die anderen genießen ihren Cappuccino in einem der vielen Gastgärten. Längst ist der Lendplatz aus dem Schatten des Kaiser-Josef-Platzes getreten, freitags und samstags herrscht Getümmel. Vorübergegangen ist der Aufschwung allerdings an der heruntergekommenen, 100 Jahre alten Markthalle. „Die Halle wird heuer saniert“, kündigt nun der für das Marktwesen zuständige Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) an.