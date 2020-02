Graz und Umgebung"Neffentrick": Polizei warnt vor neuer Betrugswelle

Facebook

Die Betrüger bleiben meist im Dunkeln © Artem - stock.adobe.com

Der sogenannte "Neffentrick" hat offenbar wieder "Saison": Anrufer geben sich als vermeintliche Verwandte heraus und versuchen ihren Opfern am Telefon Geld herauszulocken. Die Polizei warnt davor, dass Telefonbetrüger im Raum Graz und Umgebung derzeit wieder vermehrt aktiv sind.

Die aktuelle Masche der Betrüger: Sie geben an, dass sie aufgrund eines bevorstehenden Wohnungskaufs in Deutschland dringend Bargeld benötigen. Zum Teil geben sich die Täter auch als Polizisten aus oder ersuchen um Geld, nachdem angebliche Verwandte in Unfälle oder polizeiliche Ermittlungen verwickelt wären. Dabei verwenden die Täter offenbar unterdrückte Rufnummern.

Die Polizei setzt in dem Zusammenhang auf Prävention und Aufklärung.

Die Tipps der Polizei:

Achten Sie auf Ihr Bauchgefühl.

Seien Sie misstrauisch gegenüber der Anruferin bzw. dem Anrufer.

Raten Sie nicht nach dem Vornamen des Anrufers oder der Anruferin.

Geben Sie auf keinen Fall Bankdaten oder Vermögensverhältnisse bekannt.

Gehen Sie nicht auf die Forderungen der Anrufer ein.

Erkundigen Sie sich bei einer Vertrauensperson nach der vermeintlich verwandten Person.

Angehörigen von älteren Menschen wird geraten, mit ihren Verwandten in Kontakt zu treten und diese zu informieren.

