Die glücklichen - und hungrigen - Gewinner 2019: Michael Kohlmeier und Susanne Werl © Michael Saria

Zum zweiten Mal hat das Team von "Freigeist" dieser Tage einen g’schmackigen Gewinn verlost – ein Jahr lang gratis schmausen in den Burgerlokalen in der Grazer Klosterwiesgasse sowie beim Brauquartier in Puntigam. Was zugleich bedeutet, dass die Gewinner der Premiere im Vorjahr – Susanne Werl und ihr Freund Michael Kohlmeier – jetzt ganz stark sein und für den Burger leider wieder bezahlen müssen.