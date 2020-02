In aller Früh herrscht in der Grazer Innenstadt schon beste Stimmung, wie ein erster Lokalaugenschein zeigt.

Beste Stimmung schon in aller Früh beim "Sorger" © Michael Saria

Bei den Herren von der Ordnungswache und den Holding-Graz-Arbeitern im gelben Overall sind wir uns an diesem Dienstagmorgen nicht ganz sicher... bei den Marienkäfern hingegen schon: Die netten Damen von der Konditorei "Sorger" in der Sporgasse sind nicht nur verkleidet, sondern auch schon in aller Früh in bester Stimmung.