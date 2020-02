Das Boulder-Angebot in der steirischen Landeshauptstadt wird weiter verdichtet. Damit hat Graz die größte Kletterflächendichte österreichweit. Ein Hype, der mit einer neuen Halle in der Innenstadt nun Zuwachs bekommt.

Aufwärts geht's - nicht nur für die Kletterer, sondern auch für den Sport © Sabine Hofmann

Auch wenn der Sport selbst kein junger ist, der wirkliche Hype manifestierte sich in Graz erst in den letzten fünf Jahren. Bouldern, das hat jeder schon einmal gehört, viele haben es auch schon ausprobiert und lieben gelernt: eine Ausformung des Klettersports, bei der es - oft in Hallen - darum geht, kurze Wege auf geringen Höhen zu erreichen. Und das bei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Wie sich zeigt, können die Grazer "Klettermaxln" gar nicht genug davon kriegen. Zu den Stoßzeiten, am späten Nachmittag und am Wochenende, sind die bekannten Hallen dieser Stadt bis zum Bersten voll.