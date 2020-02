Wieder stirbt ein Traditionsgeschäft: Papierwarenspezialist sperrt nach 82 Jahren in der Sporgasse zu. Die Hausherren beklagen Onlinehandel, Erreichbarkeit und Leerstände in der Altstadt.

Die Brüder Christian und Michael Wachmann haben das Traditionskaufhaus Schediwy zugesperrt ©

"Es war eine schöne Zeit und wir möchten unsere Kunden und unseren treuen Mitarbeitern wirklich danken.“ Mit schwerem Herzen haben Christian und Michael Wachmann dieses Wochenende in ihrem Papierfach- und Schreibwarengeschäft einen Schlussstrich gezogen. 1938 sperrte der Schediwy in der Grazer Sporgasse auf, 1974 haben ihre Eltern das Geschäft übernommen, das die beiden Brüder seit 1990 gemeinsam geführt haben. Am Samstag, den 16. Februar, haben sie den Laden zum letzten Mal geöffnet. Es ist das nächste Traditionsgeschäft in einer langen Reihe – von Spielwaren Koch oder Rebus bis hin zu den Buchandlungen Kienreich und Pock –, das in der Innenstadt für immer zugesperrt hat.