Roboter, die den Job von Kellnern übernehmen, sind keine Zukunftsvision mehr. In einem Sushi-Lokal in Seiersberg serviert ein solcher mechanischer Gehilfe schon jetzt die Getränke.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Kellner-Roboter bedient gerade eine Familie © FUCHS Juergen

Nicht Science Fiction, sondern Realität: Ein selbstfahrendes Tablett arbeitet im "Running Zushi" in der Shopping City Seiersberg – die Kleine Zeitung berichtete. Mittels Sensoren an der Decke des Restaurants findet der Roboter selbstständig seinen Weg zu den Tischen, Menschen sind nur mehr nötig, um das Tablett zu be- und entladen.