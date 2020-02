"Dingeborg"Bohr- und Nähmaschine gibt es jetzt in der Bücherei

Facebook

In der Grazer "Bücherei der Dinge" finden Heimwerker Werkzeug © (c) Kleine Zeitung Helmuth Weichselb (Weichselbraun Helmuth Weixxx Helmuth Weichselbraun / Kleine Z)

Nicht, dass das Angebot derzeit zu klein ausfallen würde: Immerhin stellen die Grazer Stadtbibliotheken ihren 27.000 aktiven Nutzern rund 300.000 Medien an acht Standorten zur Verfügung, von Büchern über CDs bis zu Filmen. Dennoch wird schon bald an einem dieser Standorte das Portfolio erweitert – um Alltagsdinge: Tatsächlich stehen ab März in der Mediathek in der Vorbeckgasse auch Alltagsgegenstände zum Ausborgen bereit. Von der Eismaschine über den Winkelmesser bis zur Hängematte.