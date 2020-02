Facebook

Der Einsatz ist wild umstritten. © kk

Die Aufregung an der Landesberufsschule (LBS) 1 in Graz-St. Peter war - wie hier berichtet - groß: Die Polizei musste am Donnerstag anrücken, um einen Lehrer abzuführen. Der Grund laut Bildungsdirektion: Der Pädagoge sei per 5. Februar „aufgrund wiederholter Dienstverfehlungen vom Dienstgeber von der Unterrichtstätigkeit freigestellt“ worden. „Die betroffene Person reagierte mit aggressivem Verhalten. Zum Schutze aller Beteiligten musste der Unterricht vorzeitig beendet werden.“ Man habe Anzeige bei der Polizei erstattet, Polizei und Behörden würden ermitteln.