Für Teile der Steiermark gilt am Dienstag eine Sturmwarnung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © PhotoArtBC - stock.adobe.com

Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik kann es am 4. Februar, also Dienstagfrüh bzw. -vormittag, richtig stürmisch hergehen. In den nördlichen Bereichen von Graz-Umgebung ist laut ZAMG mit Sturmböen von 60 bis 90 km/h zu rechnen.