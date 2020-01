An vielen Fassaden und in vielen Gärten in Graz und Umgebung blinkt und glitzert es nach wie vor. Was sagen unsere Leser dazu?

Vielerorts blinkt und glitzert es nach wie vor (Symbolfoto) © Markus Traussnig

Der Heilige Abend ist schon ein paar Abende her und auch die Sternsinger haben längst an unsere Türen geklopft - und dennoch: An vielen Hausfassaden und in vielen Gärten in Graz und Umgebung glitzert und blinkt es weiterhin. Obwohl wir den 28. Jänner 2020 schreiben, haben viele von uns die Weihnachtsbeleuchtung noch nicht entfernt oder ausgeschaltet.