In Graz stießen am Samstag ein Auto und eine Straßenbahn der Linie 6 zusammen. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Unfall Ecke Dietrichsteinplatz/Reitschulgasse in Graz © Beate Pichler

Zu einem Zusammenstoß kam es am Samstagnachmittag in Graz zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Passiert war der Unfall in der Kreuzung Dietrichsteinplatz-Reitschulgasse-Schlögelgasse, wobei der Pkw von der Grazbachgasse kommend Richtung Schlögelgasse unterwegs war und die Straßenbahn von der Münzgrabenstraße in die Reitschulgasse einbiegen wollte.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, wobei die Straßenbahn nicht entgleiste. Der Pkw-Lenker (34) wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht, in der Tram gab es keine Verletzten.

Da die Schuldfrage zunächst unklar war - beide Lenker sagen aus, dass ihre Ampel grün gezeigt habe - sucht die Polizei Zeugen: Tel. 059 133-65 4100.