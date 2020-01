Facebook

Brand eines Hauses in der Rudolfstraße © Berufsfeuerwehr Graz

Eine eindrucksvolle Bilanz präsentierte die Grazer Berufsfeuerwehr: So wurden im Vorjahr 555 Frauen, Männer und Kinder gerettet. In Summe gab es 5420 Einsätze (um 245 weniger als im Jahr 2018), davon 2146 Brandeinsätze. 1153 Mal wurden Tiere gerettet oder transportiert. Laut Berufsfeuerwehr wurden Sachwerte in Höhe von rund fünf Millionen Euro gerettet.