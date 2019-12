Am Christtag zog ein Fiaker seine Runden im Grazer Zentrum. Stehen Fiaker in Graz vor einem Comeback?

Drehten in der Grazer Altstadt ihre Runde: Zwei Pferde mit Fiaker © Gerald Winter-Pölsler

Bei Fiaker denken die meisten sofort an Wien, manche noch an Salzburg - aber an Graz? Seit dem Aus von „Fiaker Uitz“ vor vielen Jahren gibt es in Graz keine Fiaker mehr. Und dennoch zogen zwei Pferde und ein Kutscher am Christtag ihre Runden in der Altstadt.