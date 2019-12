Facebook

Einsatzkräfte vor dem Grazer Rathaus © StadtGraz/Schleich

Feuerwehrautos, Rettungswagen und Polizeikräfte vor dem Grazer Rathaus, aber auch beim Hauptbahnhof, bei der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung und beim Bezirksgericht Graz-West: Großeinsatz in Graz am Mitte Juni. Damals gab es insgesamt vier Brandanschläge in den genannten Institutionen - in nur 49 Minuten. Der mutmaßliche Täter konnte schließlich am Hauptbahnhof überwältigt werden.