© KLZ/Erwin Scheriau

Am Freitag, 20. Dezember, musste die Berufsfeuerwehr Graz mit sechs Mann ausrücken, um einen Brand auf dem Müllplatz eines Sportplatzes in der Herrgottwiesgasse zu löschen. Auch die Polizei eilte zum Ort des Geschehens, wo insgesamt drei Müllcontainer in Brand standen. Eine Zeugin berichtete dort, dass sie drei Jugendliche beobachtet habe, die einen Gegenstand anzündeten und anschließend in die Wiese warfen.

Die Exekutive ermittelt nun und sucht weitere Zeugen des Vorfalls. Diese mögen sich bei der Polizeiinspektion Kärntnerstraße unter 05/9133 - 658 6100 melden.

Auch eine Personenbeschreibung der Jugendlichen wurde von der Polizei mittlerweile veröffentlicht: