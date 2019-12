Facebook

Die Adventbim ist am 24. Dezember von 10 bis 16 Uhr unterwegs © Manuel Hanschitz

Bevor am Dienstag die Kerzen an den Christbäumen entzündet werden, steht in Graz erst noch der letzte Einkaufssamstag ins Haus. Wie schon an den vorangegangenen Samstagen ist man auch an diesem Einkaufssamstag mit Bus & Bim wieder kostenlos unterwegs. Nicht nur auf allen städtischen Linien gibt es in Graz Freifahrt, auch die Benutzung der Schloßbergbahn ist kostenlos.