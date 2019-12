Sparprogramm in Graz: Statt Sanitäter vom Samariterbund chauffieren Parkraumservice-Mitarbeiter die Ärzte durch den Notdienst.

Einsparungen beim Notdienst © Juergen Fuchs

Viele Ärzte, die den Ärztenotdienst in Graz besetzen, glaubten zuerst an einen verspäteten Aprilscherz: Aus Einsparungs- und Kapazitätsgründen will die Stadt nicht mehr Sanitäter und Chauffeure des Samariterbundes einsetzen, sondern Mitarbeiter des Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice-Dienstes. Mit erstem Jänner soll dieser Wechsel vollzogen werden.