Gastro-News"Miss Cho" serviert jetzt ein spezielles Menü

Betriebsleiter Alexander Knoll, Daniel Marg und Regina Loster luden zum Dinner ein © Perrier Jouët / Sarah Raiser

Seit der Eröffnung des Lokals im Mai 2018 hat sich das Asia-Lokal Miss Cho in der Grazer Schmiedgasse zu einem Hotspot für experimentelle Küche etabliert. Bis zum 30. Dezember bietet das Lokal nun in Zusammenarbeit mit der französischen Champagnermarke Perrier-Jouët in der Weihnachtszeit ein spezielles Dinner für seine Gäste an.