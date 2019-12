Facebook

Macht der Kurs viel Spaß: Doaa Altawel © Schaupp

Rund 13 Frauen drücken an diesem Vormittag die Schulbank im Hort Dominikanergasse. Nein, sie warten nicht auf ihre Kinder, die in der benachbarten Bertha-von-Suttner-Volksschule gerade im Unterricht sitzen. Sie sind heute hier, um selbst zu lernen. Die Mütter haben Deutsch nicht als Muttersprache und bekommen in dem Kurs wöchentlich die Grundlagen vermittelt. Auch, um ihre Kinder besser unterstützen zu können. „Es wird ihnen erklärt, was ein Elternabend ist oder überhaupt eine Hausübung“, sagt Barbara Kefer, Direktorin der Bertha-von- Suttner-Volksschule.