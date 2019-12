Facebook

In der Stockergasse bittet man zu Tisch © Die Scherbe

Sind es die Mittagsmenüs (z.B. "Fisch-Wok mit Kichererbsen, Rucola und hausgemachtem Tomatenbrot samt Suppe oder Salat" um 9,20 Euro am heutigen Dienstag)? Oder doch die Kaltgetränke? Liegt es am Flair? Oder an den vielen, teils ungewöhnlichen Veranstaltungen (etwa "Lesen für Bier")? Fix ist, dass sich das Lokal "Die Scherbe" in der Grazer Stockergasse längst einen Namen in der Szene gemacht hat.