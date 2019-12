Die Landeshauptstadt wird in diesen Tagen förmlich überrannt. Was Standler und Händler freut, wird zuweilen zur Herausforderung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Großer Andrang, nicht nur in der Grazer Herrengasse © Jürgen Fuchs

Wie an jedem Adventsamstag gratis mit der Schloßbergbahn fahren und oben durch den Aufsteirern-Adventmarkt gustieren – diese Kombination gefiel knapp 10.000 Personen: So viele nahmen allein am 8. Dezember in den Garnituren der Bahn Platz. Und sorgten laufend für „Staus“ beim Eingang am Kaiser-Franz-Josef-Kai.