Weiße Pracht und Grazer Innenstadt - eine seltene Kombi © Juergen Fuchs

Auch wenn die Lichter, der Punsch- und der Glühweingeruch das städtische Flair in der Adventszeit maßgebend prägen, gibt es nur nur eine Sache, die das noch besser könnte: Schnee. Was in Graz in den vergangen Weihnachten eher Mangelware war, könnte in dieser Woche allerdings wieder einmal die Stadt in einen weißen Mantel tauchen - wenn auch in einer eher zarten und dünnen Ausführung.