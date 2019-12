Facebook

Staus in Graz am Montagmorgen © KLZ/Kanizaj

Am heutigen Montagmorgen brauchten Autolenker auf vielen Grazer Straßen jede Menge Geduld: Wie auch die Antenne Steiermark vermeldete, staute es sich in diesen Minuten immer wieder in der St.-Peter-Hauptstraße, in der Plüddemanngasse, der Merangasse, der Heinrichstraße, am Eggenberger Gürtel und auch in der Wiener Straße.