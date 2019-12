Für die Krebshilfe Steiermark sprangen heute zahlreiche Hobbyschwimmer in das Wasser. Pro Länge spendete die Holding Graz einen Euro für die Krebshilfe Steiermark.

Benefizaktion in der Auster in Graz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Hobbysportler in der Auster © KK

Es war ein außergewöhnlicher Schwimmbewerb heute in der Grazer Auster: Für die Krebshilfe Steiermark sprangen ab 10 Uhr zahlreiche Hobbysportler in das Wasser. Pro geschwommener Länge spendete die Holding Graz einen Euro. So darf sich Krebshilfe-Geschäftsführer Christian Scherer über den beachtlichen Spendenbetrag von 5000 Euro freuen.