Ungewohnt lange Wartezeit gestern vor dem Eingang der Schloßbergbahn: Rund 5400 Menschen wurden in einem Takt von drei bis fünf Minuten bergwärts befördert, rund 4800 Personen dann auch wieder talwärts. Heute sollte es etwas ruhiger zugehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lange Warteschlange vor der Schloßbergbahn © Gerald Winter

Es ist ein Bild, das man so kaum kennt: Eine lange Warteschlange vor dem Eingang zur Schloßbergbahn am Kaiser-Franz-Josef-Kai.Die Wartezeit bei der Talstation betrugt am zweiten Adventsamstag bis zu einer halben Stunde.