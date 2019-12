Facebook

Leih-E-Scooter sind in vielen Städten bereits im Einsatz © Markus Traussnig

Der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) und sein Koalitionspartner Mario Eustacchio (FPÖ) haben sich heute überraschend dezidiert gegen die Einführung eines E-Scooter-Verleihsystems in der Landeshauptstadt ausgesprochen. Man wolle ein "Chaos wie in anderen Städten verhindern", heißt es in einer Aussendung dazu. Verleihfirmen werden in der steirischen

Landeshauptstadt keine Genehmigung erhalten, stellt man klar.