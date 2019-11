Gratisbim & Co(Nicht nur) mit der Schloßbergbahn ist man heute gratis unterwegs

An Freitagen gilt das Stundenticket als Tageskarte, an Einkaufssamstagen fährt man in Graz mit Bim und Bus (mit ein- und zweistelligen Liniennummern) kostenlos.

Mit der Schloßbergbahn fährt man an Adventsamstagen gratis © Juergen Fuchs

Vorweihnachtszeit und Sparen - das passt nicht wirklich gut zusammen. Zumindest beim Fahren mit Bus und Bim kann man aber an den Einkaufssamstagen das Geldbörsel stecken lassen. Am heutigen Samstag (30. November), aber auch an allen folgenden Adventsamstagen gilt in Graz bzw. innerhalb der Zone 101 Freifahrt auf allen städtischen Linien mit ein- und zweistelligen Liniennummern. Auch die Schloßbergbahn kann man an den Adventsamstagen gratis benutzen. Achtung: Nightline und die Schloßberglifte sind allerdings von der Aktion ausgenommen.