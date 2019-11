Critical Mass"Light it up" - Auf leuchtenden Rädern durch Graz

Mit Lichterketten und Lautsprechern gewappnet trafen sich am Freitag Fahrradenthusiasten der "Critical Mass" zum mittlerweile traditionellen "Light it UP!" und tourten durch die Innenstadt – zum Ärgernis der Autofahrer.

Die Critical Mass stand gestern ganz im Zeichen der Weihnachtsbeleuchtung © Zoltan

Ein erster Test am Südtirolerplatz zeigt: Die am Lenkrad montierten Lautsprecher funktionieren. "Schalt' den Lärm aus!", ruft ein Gast am Weihnachtsmarkt verärgert aus. Er sollte nicht der lezte sein, der an diesem Abend von den bunten und lauten Radfahrern gestört wird.