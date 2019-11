Nach dem Kunstraub in Dresden: Wie kostbare Objekte in Grazer Museen gesichert werden – vom Sicherheitsglas bis zum Brandschutz.

Auch das Landeszeughaus wird streng bewacht © Kleine Zeitung/Hassler

Jener Satz, der aus journalistischer Sicht leicht auf die Stimmung drückt, kommt unweigerlich: „Ich kann nicht alle Details verraten“, schickt Alexia Getzinger voraus. Sei doch das Thema Sicherheit in Museen „ein ganz heikles“, so die Joanneum-Geschäftsführerin – vor allem nach jenem filmreifen Coup in Dresden (Juwelen aus dem 17. Jahrhundert wurden gestohlen), der auch hierzulande Experten beschäftigt. Und doch gewährt Getzinger einen Einblick in die in Graz getroffenen Vorkehrungen: