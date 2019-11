Facebook

Besinnliche Weihnachtslieder werden am Donnerstagnachmittag in der Innenstadt und im Liebenauer Stadion eher nicht zu hören sein. Fangesänge aber sehr wohl. Der Wolfsberger AC empfängt in der Europa League Borussia Mönchengladbach. Ankick ist um 18.55 Uhr. Die Kicker des Kultklubs reisen mit viel Selbstvertrauen an, sie führen in der Bundesliga.