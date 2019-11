ÖVP legte in Graz-Umgebung kräftig zu Der Fleckerlteppich wurde türkis

Mit Ausnahme von drei Gemeinden hat die ÖVP im Bezirk Graz-Umgebung überall die Nase vorn. Vor viereinhalb Jahren war die Situation noch völlig anders. So gibt es im Grazer Umland zahlreiche Gewinner - und viele Verlierer.

ÖVP legte in Graz-Umgebung kräftig zu

Der Bezirk Graz-Umgebung: in 33 der 36 Gemeinden liegt die ÖVP voran © Kleine Zeitung

Bei der Landtagswahl 2015 sah die Welt in Graz-Umgebung noch anders aus: ÖVP, SPÖ und FPÖ lagen in je zwölf der 36 Gemeinden voran. Viereinhalb Jahr später wurde aus einem bunten Bezirk ein nahezu türkiser: Die ÖVP hat in 33 Gemeinden die Mehrheit.