Böse Überraschung für Kirchengänger: Ein unbekannter Täter hat mitten in der Stadtpfarrkirche ein Hakenkreuz auf eine Säule gesprüht.

Ein rund 50 Zentimeter großes Hakenkreuz wurde auf eine Säule in der Stadtpfarrkirche gesprüht © Eva Schulz

Ein unbekannter Täter hat in der Stadtpfarrkirche in der Grazer Herrengasse zugeschlagen: Mitten auf eine Säule in der Kirche wurde ein rund 50 Zentimeter großes Hakenkreuz gesprüht. Die Stadtpfarre hat das als Wiederbetätigung bei der Polizei angezeigt.