20.501 Grazerinnen und Grazer haben für die Landtagswahl am Sonntag Wahlkarten beantragt. Das sind deutlich weniger im Vergleich zur Nationalratswahl Ende September. Da waren es 34.492 an der Zahl.

In Graz wurden im Vergleich zum September weniger Wahlkarten beantragt © Penz

Am Sonntag wird im Land gewählt (alle Infos zur Wahl finden Sie hier). In Graz wird jeder fünfte Wahlberechtigte seine Stimme abgeben. Mit dem Speckgürtel ist es fast jeder dritte. Das Ergebnis in Graz und Umgebung, dem Wahlkreis 1, ist also wichtig. Einige Bewohnerinnen und Bewohner haben ihre Entscheidung bereits getroffen. So war es bis Freitagmittag möglich, eine Wahlkarte zu beantragen. In Graz wurden für die Landtagswahl 2019 insgesamt 20.501 Wahlkarten ausgestellt. Davon haben 10.870 Frauen und 9.631 Männer eine Wahlkarte beantragt.