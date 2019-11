Kleine Zeitung +

Graz-Köflacher Bahn Investitionen: GKB baut um 200 Millionen Euro aus

Die S-Bahn nimmt im Ballungsraum Graz und um Umland weiter Fahrt auf. In Richtung Westen und Südwesten stehen in den nächsten Jahren vor allem auch massive Investitionen in die Infrastruktur an.