Am 22. November starten die Grazer Adventmärkte. Bis dorthin putzt sich die Stadt noch mit ihrer Weihnachtsbeleuchtung heraus - jetzt auch in der Herrengasse.

Mitarbeiter der Energie als Helfer des Christkindes: In der Herrengasse wurde in der Nacht auf Dienstag die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt © Juergen Fuchs

In der Nacht auf Dienstag waren die Helfer des Christkindes in Graz aktiv. Mit Weihnachtsmannmütze am Kopf gaben Mitarbeiter der Energie Graz der Weihnachtsbeleuchtung im Stadtzentrum den letzten Schliff.