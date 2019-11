Facebook

Das auffällige Sub am Kaiser-Franz-Josef-Kai © Gerald Winter-Pölsler

Es ist ein neuerlicher Hilferuf, mit dem sich das Grazer Kollektiv "SUb" an ihre Unterstützer wendet. Erst im Vorjahr konnte dank der "SUb bleibt!"-Kampagne der notwendige Umbau innerhalb der Vereinsräume am Kaiser-Franz-Josef-Kai finanziert werden. Jetzt steht das Kollektiv, in dem ein Teil der subkulturellen Szene der Stadt ihre Heimat hat und wo regelmäßig Konzerte, Workshops und Vorträge veranstaltet werden, neuerlich vor finanziellen Problemen. Auch das Magazin "Futter" berichtet darüber.