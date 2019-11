Facebook

Frauen seien auch in Taxis immer wieder sexisitischen und sexuellen Übergriffen ausgesetzt © dapd

Vor zwei Jahren waren sich alle einig: In Graz solle das 2013 abgeschaffte Frauentaxi ein Comeback erleben, parallel dazu auch die Nightline der Graz Linien ausgeweitet werden. Auf Antrag von SPÖ-Mandatarin Anna Robosch sollte ein Konzept erarbeitet werden, wie Frauen in der Nacht sicher nach Hause kommen können. Wenn man sich an jenem Modell orientiert, dass in Innsbruck seit Jahren im Einsatz ist, kostet das rund 350.000 Euro pro Jahr.