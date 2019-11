Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nicht alle Wege führen über den Hauptplatz, dafür sollen auch die Innenstadtentflechtung und das neuen Tramausbauprojekt sorgen © A. W. Tengg

Am Donnerstag wurde in der Gemeinderatssitzung mit einem einstimmigen Grundsatzbeschluss ein neuer Masterplan für den Straßenbahnausbau beschlossen: Nachdem ja die in einem ersten Paket beschlossene Innenstadtentflechtung sowie die Linien nach Reininghaus und Smart City schon teilweise gebaut werden, sollen in einem zweiten Schritt neue Tram-Verbindungen nach Gösting, Webling und zur Uni kommen.