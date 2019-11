In Graz gibt es 458 Wartehäuschen. Nun will man testen, wie eine Begrünung der Haltestellen aussehen könnte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Winter-Pölsler

Die Idee ist nicht neu - Wartehäuschen von Haltestellen zu begrünen, dieses Projekt wurde bereits vor zwei Jahren an vier Straßenbahn-Haltestellen in der Annenstraße durchgeführt. Doch nun soll es flächendeckender geschehen. Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) will noch viel mehr Wartehäuschen von Straßenbahnen, aber auch Bussen, mit Pflanzen ausstatten.