Der Künstler Andreas Haas (Mitte) mit JAW-Präsidentin Anna Rieder, Norbert Paul Ulbing (Lions-Präsident), Landesrätin Doris Kampus und Walter Ferk (Jugend am Werk, Geschäftsführer) © Thomas Wieser

Schon zum siebenten Mal legt der Lions Club Graz Styria einen Benefizadventkalender auf. Fünf Euro kostet das Stück, ein Teil des Reinerlöses geht an „Jugend an Werk“ (JAW). Das Titelbild wurde heuer von Künstler Andreas Haas, der in der JAW-Malwerkstätte tätig ist, gestaltet.