Die Christen gedenken an Allerheiligen und Allerseelen ihrer Toten © Ballguide/Hanschitz

Sie sind hohe Festtage der Christen, Allerheiligen und Allerseelen. An den Feiertagen gedenken die Menschen ihrer Toten und der Heiligen. Streng genommen wäre, wie der Name sagt, der 1. November der Tag der Heiligen und der 2. November der Tag, an dem der Verstorbenen gedacht wird. Mittlerweile ist es aber Tradition, dass am 1. November die Friedhöfe besucht werden. Durch Gebet, Fürbitte, Almosen und Friedhofsgänge gedenken die Menschen aller Armen Seelen im Fegefeuer.