Herbert Kugler und Robert Sommerauer vor einer Superdimona © Georg Tomaschek

Seit es in Österreich erlaubt ist, kreuzt der Grazer Sportfliegerverein (GSV) durch die Lüfte. "Nächstes Jahr feiern wir unser 70-jähriges Bestehen", verrät Obmann Robert Sommerauer. Ganz so lange ist er selbst noch nicht dabei - auf 35 Jahre bringt es der Fliegerveteran aber. "Unser Verein bietet Segel- und Motorfliegern Platz", erklärt Sommerauer, "ich selbst bin von beidem begeistert." Bis 1955 war Motorflug übrigens verboten - 1954, vier Jahre nach Vereinsgründung, nahm der GSV bereits an der Segelflug-WM teil. "Das Segelfliegen war damals auch noch sehr anders", erläutert Sommerauer, "gestartet wurde per Gummiseil - zum Beispiel vom Schöckl aus."