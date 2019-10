Der ÖVP-Bezirksvorsteher will nach Anrainerbeschwerden das Skaten am Lendplatz abstellen, der ÖVP-Sportstadtrat drängt auf einen Kompromiss.

© Juergen Fuchs

Es gibt nicht viele Gegenden in Graz, an denen sich Skater austoben können. Bei der neuen Hauptbibliothek der Karl-Franzens-Universität zeigen einige zumindest am Wochenende ihre Tricks und bisher war auch der Lendplatz ihr Zuhause.