Echt fesch!Feschmarkt, ein Erlebnistag vom Feinsten

Peter und Yuno Khripunova von "Omas Teekanne" © Preis

Bei traumhaftem Wetter freuten sich heute auch die Feschmarkt-Initiatoren auf großartigen Besuch in der Seifenfabrik. Während sich die einen im Liegestuhl sonnten, den halb fertigen Puchsteg betrachteten oder sich einfach in die Wiese legten, ließen sich die anderen im Bad der Menge treiben. "Fesch me up, Scotty", lautete das Motto - und man fühlt sich zuweilen tatsächlich wie auf einem anderen Stern.