Zur Unterstützung von Jugendlichen mit sozial schwachem Hintergrund startet in Graz nun das Mentoringprogramm "Sindbad".

Bildungs- und Integrationsstadtrat Kurt Hohensinner, Carla Apschner, Andreas Maierhofer, Sarah Kampitsch und Konstantin Dreyer von Sindbad, Klubobfrau Landtagsabgeordnete Barbara Riener sowie Oliver Kröpfl von der Steiermärkische Sparkasse © (c) Foto Fischer

Um Jugendlichen den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt zu erleichtern startet nun in Graz das Mentoringprogramm "Sindbad". Das Programm, dass 2016 bereits in Wien gegründet wurde, setzt sich zum Ziel, Jugendliche mit sozial schwachem Hintergrund zu stärken.