Wir gehen jedem Montag einer Frage nach, die unsere Landeshauptstadt betrifft. Diesmal geht es um den Science Tower in der Smart City Graz. Was spielt sich um, im und auf dem Leuchtturm ab?

Blick auf den Science Tower aus der Helmut-List-Halle: Die "Grätzel-Zellen" oder auch Farbstoffsolarzellen sind deutlich zu sehen © Alex Tengg

Wir nehmen den heutigen Welttag der Architektur zum Anlass, den Science Tower in der Waagner Biro Straße unter die Lupe zu nehmen. Innovativ sind nicht nur die Technologien, die in den Bau integriert wurden, sondern auch die Aktivitäten, die sich in den Büroräumen abspielen.