Einmal auf der Bühne stehen? Fußballbegeisterte haben jetzt die Chance dazu im Schauspielhaus © gudrun - stock.adobe.com

Rot oder schwarz? Das ist die Sport-Frage in der Stadt. Die einen halten ihren "schwarzen" SK Sturm-Kickern die Treue, die anderen feuern die GAK-Rotjacken an. Genau dieses Fan-Dasein will nun das Schauspielhaus Graz beleuchten.