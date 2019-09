Jeden Freitag wollen wir es genau wissen und zwar von Ihnen: Diesmal möchten wir Ihre Meinung zu Klimabewegungen wie "Fridays For Future" hören. Wie denken Sie über die "Week For Future"?

Die Woche für die Zukunft: Allein in Graz sind mehr als 400 Aktionen für die For Future-Woche angemeldet © Ballguide/Stefan Pajman

Jetzt wird es wirklich ernst: Üblicherweise war es "fünf vor zwölf" Uhr, wenn in Graz im Zuge von "Fridays For Future" demonstriert wurde. Auch während der Sommerferien wurde in Graz weitergestreikt. Doch mit der "Week For Future" wurde gleich eine ganze Woche für den Klimaschutz angesetzt – österreichweit. Allein in der steirischen Landeshauptstadt wurden mehr als 400 Aktionen für diese Klimaschutzwoche angemeldet.